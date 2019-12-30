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استقرار خام برنت مع مراقبة التوترات في الشرق الأوسط

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استقرار خام برنت مع مراقبة التوترات في الشرق الأوسط استقرار خام برنت مع مراقبة التوترات في الشرق الأوسط

مباشر: استقر سعر خام برنت خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مراقبة التوترات في الشرق الأوسط.

وكانت النفط تتداول عند أعلى مستوياتها خلال ثلاث أشهر في وقت مبكر من اليوم بدعم التفاؤل التجاري حيال الصفقة التجارية المتوقعة بين الولايات المتحدة والصين.

وصرحت وزارة التجارة في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع بأنها على تواصل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن توقيع الصفقة التجارية.

ويراقب المتداولين التوترات في الشرق الأوسط بعد غارة جوية أمريكية في العراق وسوريا ضد مجموعة ميليشيا تدعمها إيران.

وذكرت وزارة النفط في إيران أن وقف الإنتاج في حقل الناصرية النفطي لن يؤثر على صادرات البلاد، حيث أنها سوف تلجأ لاستخدام الإنتاج الإضافي من حقول النفط الجنوبية في البصرة.

وبحلول الساعة 9:43 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 61.66 دولار للبرميل.

وفي نفس التوقيت، استقر سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 68.17 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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