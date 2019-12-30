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لم يعد بإمكانك الاشتراك في مسنجر بدون حساب فيسبوك

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لم يعد بإمكانك الاشتراك في مسنجر بدون حساب فيسبوك لم يعد بإمكانك الاشتراك في مسنجر بدون حساب فيسبوك

أوقفت شركة فيسبوك إمكانية التسجيل في مسنجر دون حساب فيسبوك، وذلك بعد أن كان بوسع المستخدمين الجدد الذين يستخدمون تطبيق مسنجر العادي أو النسخة المخففة منه لايت سابقًا اختيار استخدام رقم هواتفهم بدلاً من الحساب، وهي الميزة التي أطلقتها عملاقة التواصل الاجتماعي في شهر يونيو 2015، حيث قبلت الصور والأسماء كأشكال لتحديد هوية تسجيل الدخول بالإضافة إلى أرقام الهواتف.

وقال متحدث باسم الشركة: إذا كنت مستخدمًا جديدًا لبرنامج مسنجر، فستلاحظ أنك بحاجة إلى حساب على فيسبوك للدردشة مع الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة، وقد وجدنا أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يستخدمون مسنجر يسجلون الدخول عبر فيسبوك، ونريد تبسيط العملية، وإذا كنت تستخدم مسنجر دون حساب فيسبوك، فلا داعي لفعل أي شيء.

وبالرغم من أنه لم يعد بإمكان المستخدمين الجدد الاشتراك في مسنجر بدون حساب فيسبوك، فإن أولئك الذين فعلوا ذلك سابقًا سيكونون قادرين على الاستمرار في استخدام الخدمة، وقد أبلغ بعض مستخدمي مسنجر الذين ليس لديهم حسابات على فيسبوك أن الانتقال لم يتم بسلاسة، وذلك بسبب خطأ، حيث يقولون: إنهم واجهوا رسالة خطأ تشير إلى أنه تم تقييد حساباتهم.

ويبدو أن هذا التغيير يأتي تحضيرًا للتكامل المتوقع لتطبيقات المراسلة المختلفة على فيسبوك، بحيث يشمل ذلك التكامل توحيد البنية التحتية لمنصات واتساب وإنستاجرام ومسنجر، ويحتوي واتساب على أكثر من 1.5 مليار مستخدم شهريًا نشطًا، بينما يزيد عدد مستخدمي مسنجر وإنستاجرام عن 1.3 مليار و 1 مليار على التوالي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في شهر يناير أن البنية التحتية التقنية التي تقوم عليها الخدمات الثلاث سوف يتم دمجها، مما قد يعيد تحديد كيفية تواصل أكثر من ثلاث مليارات شخص حول العالم، وأكدت فيسبوك هذه الخطط في وقت سابق من العام، لكنها قالت: إنها لن تحدث في عام 2019، كما أوضح المدير التنفيذي لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج أن المشروع لن يظهر على الأرجح حتى عام 2020 وما بعده.

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البوابة العربية للأخبار التقنية

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