الشورى السعودي يطالب "كفالة" بحوافز تمويلية لتشجيع المستثمرين

الرياض - مباشر: طالب مجلس الشورى السعودي برنامج "كفالة" بوضع الحوافز التمويلية لتشجيع توجه المستثمرين للاستثمار في مجالات الصناعة والتقنية والخدمات اللوجستية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

كما طالب المجلس، خلال جلسته العادية الـ13 للسنة الرابعة من الدورة السابعة برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله المعطاني، اليوم الاثنين؛ وفقاً لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بتخفيض رسوم وفوائد تمويل القروض بما يقل عن معدلات السوق، وبما يتناسب مع درجة المخاطر المنخفضة للتمويل الممنوح تحت كفالته.

وطالب المجلس كذلك بالنظر في إمكانية بتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

كما طالب مجلس الشورى خلال الجلسة، برنامج "كفالة" بتكثيف جهوده لتوعية وتثقيف المستثمرين ورواد الأعمال بالخيارات التمويلية المتاحة، وتقديم المشورة لهم لمواجهة التحديات المالية التي تواجههم.

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