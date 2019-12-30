الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية بالمستهل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد المستويات القياسية التي سجلتها في ختام جلسة الأسبوع الماضي.

وسيطر اللون الأحمر على البورصات الأوروبية وسط أنشطة تداول ضعيفة على خلفية عطلات رأس السنة، حيث تغلق أبوابها أمام المستثمرين يوم الأربعاء المقبل في إجازة رسمية.

وجاءت كافة القطاعات في النطاق السالب في مستهل جلسة اليوم.

وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت جلسة الجمعة عند مستويات قياسية مرتفعة بدعم التفاؤل العام إزاء مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويستعد أكبر اقتصادين في العالم لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 419.2 نقطة.

كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليهبط إلى 7633.6 نقطة.

وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة إلى 13312.99 نقطة فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 6035.7 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1198 دولار.