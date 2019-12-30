أخبار عاجلة

اسأل مع دعاء | الحلقة الكاملة 30/12/2019 -
مغاربة يتظاهرون احتجاجا على اعتقال صحفي بتهمة ازدراء القضاء -
غضب في السعودية بعد أمر بإلقاء القبض على سيدة حامل في محافظة القريات -
احتفال محمد صلاح وعائلته بعيد الميلاد تثير جدلا بين محبيه -
مصارعة الجِمال في السعودية .. (إطرح القعّود وهو لك) -
نقل "كباش الكرنك" لميدان التحرير يثير ضجة في مصر -
ميديا أون | الإثنين 30 ديسمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
هاني رضا يتحدث عن مواصفات اختيار البراعم لفريق تنس الطاولة -
عادل شومان يوضح أبرز القواعد التي يتم التعامل بها لإعداد ناشئي تنس الطاولة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية بالمستهل

Google+ Print
الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية بالمستهل الأسهم الأوروبية تتراجع من مستويات قياسية بالمستهل

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد المستويات القياسية التي سجلتها في ختام جلسة الأسبوع الماضي.

وسيطر اللون الأحمر على البورصات الأوروبية وسط أنشطة تداول ضعيفة على خلفية عطلات رأس السنة، حيث تغلق أبوابها أمام المستثمرين يوم الأربعاء المقبل في إجازة رسمية.

وجاءت كافة القطاعات في النطاق السالب في مستهل جلسة اليوم.

وكانت الأسهم الأوروبية أغلقت جلسة الجمعة عند مستويات قياسية مرتفعة بدعم التفاؤل العام إزاء مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ويستعد أكبر اقتصادين في العالم لتوقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وبحلول الساعة 8:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 419.2 نقطة.

كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي 100" بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليهبط إلى 7633.6 نقطة.

وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة إلى 13312.99 نقطة فيما استقر المؤشر الفرنسي "كاك" عند مستوى 6035.7 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 1.1198 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

سهم "تسلا" يهبط 4% مع توقعات سلبية

سهم "تسلا" يهبط 4% مع توقعات سلبية

حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)

حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)

استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال