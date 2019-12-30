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ارتفاع الذهب عالمياً لأعلى مستوى في شهرين مع التوترات الجيوسياسية

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ارتفاع الذهب عالمياً لأعلى مستوى في شهرين مع التوترات الجيوسياسية ارتفاع الذهب عالمياً لأعلى مستوى في شهرين مع التوترات الجيوسياسية

مباشر: ارتفعت الذهب عالمياً لأعلى مستوى في شهرين خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع أحجام تداول نهاية العام الضعيفة ومع تراجع الدولار الأمريكي.

واستفاد المعدن الأصفر من ضعف قيمة الورقة الخضراء على خلفية اتجاه المستثمرين صوب عملات الملاذ الآمن مثل الين الياباني والفرنك السويسري.

وتلقى الذهب الدعم أيضاً من عدم اليقين الناجم عن التوترات الجيوسياسية الشرق الأوسط، حيث نفذ الجيش الأمريكي ضربات جوية ناجحة في العراق وسوريا ضد جماعة مسلحة مدعومة من إيران.

ويعتبر المعدن النفيس بمثابة ملاذ آمن للمستثمرين في أوقات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.

وعلى صعيد الأرقام الاقتصادية، من المقرر الإفصاح عن بيانات الميزان التجاري السلعي والنشاط الاقتصادي في شيكاغو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنحو 0.2 بالمائة أو ما يعادل 2.89 دولار ليصل إلى مستوى 1513.45 دولار للأوقية بعد أن تجاوز 1514 دولاراً للأوقية في سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول.

في حين تراجع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة هامشية 0.06 بالمائة أو ما يوازي 0.90 دولار في تمام الساعة 7:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، ليسجل 1516.50 دولار للأوقية.

وفي تلك الأثناء، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بأكثر من 0.1 بالمائة مسجلاً 96.814.

مباشر (اقتصاد)

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