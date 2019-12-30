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قطار الحرمين يعلن جدول رحلاته الجديدة لإجازة منتصف العام الدراسي

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قطار الحرمين يعلن جدول رحلاته الجديدة لإجازة منتصف العام الدراسي قطار الحرمين يعلن جدول رحلاته الجديدة لإجازة منتصف العام الدراسي

الرياض ـ مباشر: أعلنت إدارة مشروع قطار الحرمين السريع عن جدول رحلاتها الجديد المتعدد الخيارات، تزامناً مع إجازة منتصف العام الدراسي 1441هـ.

وأوضحت إدارة القطار؛ وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء "واس"، اليوم الاثنين، أنه تم رافع سقف عدد الرحلات اليومية إلى 16 رحلة.

وبينت الإدارة أن جدول الرحلات الجديد لقطار الحرمين السريع سيبدأ العمل به اعتباراً من يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني 2020 وحتى التاسع عشر من الشهر نفسه.

وأشارت إلى أن الرحلات الجديدة تبدأ من الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشرة مساءً دون توقف طوال أيام الأسبوع؛ ما بين محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة، مروراً بمحطات مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة.

كما نوهت إلى قطار الحرمين يتيح حجز التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني، الذي يوفر عدة طرق لسداد قيمة التذكرة، إما عن طريق بطاقات الائتمان، أو بطاقة مدى البنكية، أو عبر خدمة "سداد" المتاحة بالموقع.

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