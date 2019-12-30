الأسهم اليابانية تتراجع بالختام قبيل عطلة رأس السنة

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع جني المستثمرين للأرباح قبيل عطلة رأس السنة.

ويأتي أداء البورصة اليابانية وسط استعداد المستثمرين لعطلة رأس السنة، حيث من المقرر أن تغلق أبوابها أمام المستثمرين بدايةً من غداً الثلاثاء.

ومن المقرر أن تستأنف الأسواق المالية في طوكيو التداولات يوم الإثنين المقبل 6 يناير/كانون الثاني.

ويعني ذلك أن جلسة اليوم هي الأخيرة في العام الجاري، مع حقيقة أن المؤشر الياباني سجل مكاسب بنحو 20.9 بالمائة خلال عام 2019.

ويجدر الإشارة إلى أن المستثمرين يولون اهتماماً خاصاً إلى تطورات الأوضاع التجارية بين الولايات المتحدة والصين وسط انتظار توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق في وقت مبكر من بداية العام.

وبنهاية الجلسة، انخفض المؤشر الياباني نيكي بنحو 0.8 بالمائة ليغلق عند مستوى 23656.6 نقطة.

وبالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فأنهى الجلسة عند مستوى 1721.4 نقطة وهو ما يمثل هبوطاً بنحو 0.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 7:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 109.14 ين.