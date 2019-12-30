القطاعات الكبرى تهبط بالسوق السعودي هامشياً في المستهل

الرياض ـ مباشر: تراجع سوق الأسهم السعودية "تداول"، بشكل هامشي، في مستهل جلسة اليوم الاثنين، وسط هبوط جماعي للقطاعات للكبرى.

وسجل المؤشر العام للسوق "تاسي"، تراجعاً نسبته 0.07 بالمائة، بحلول الساعة 10:45 بتوقيت السعودية، فاقداً 6.3 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,405.66 نقطة.

وبلغت كمية التداول حتى هذه اللحظات 36.2 مليون سهم، بلغت قيمتها 807.04 مليون ريال، من خلال 39.7 ألف صفقة.

وتصدر "الإنماء" الأسهم النشطة بالقيمة، في هذه الأثناء بنحو 138.44 مليون ريال، تلاه سهم أرامكو السعودية بـ65.4 مليون ريال، وتراجع السهمان 1.38 بالمائة و0.14 بالمائة على التوالي.

وعلى مستوى أداء القطاعات، تصدر "الاتصالات" خسائر القطاعات الرئيسية، بتراجع نسبته 0.31 بالمائة، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.19 بالمائة، وهبط الطاقة والبنوك 0.12 بالمائة و0.05 بالمائة على الترتيب.

وفي المقابل، شملت المكاسب 12 قطاعاً، تصدرها قطاع إدارة وتطوير العقارات، الذي سجل ارتفاعاً نسبته 0.65 بالمائة.

وتصدر "لازوردي" الأسهم الخاسرة، بتراجع نسبته 2.17 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "الباحة" الذي صعد 5.6 بالمائة.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء متراجعاً 5.4 بالمائة، في تلك الأثناء، بخسائر بلغت نحو 395 نقطة، ليصل إلى مستوى 6,917.8 نقطة.

وتصدر "الوطنية للبناء والتسويق" الخسائر، بعد هبوطه 10.71 بالمائة، ولم يشهد السوق أية ارتفاعات في تلك الأثناء.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة أمس الأحد على ارتفاع نسبته 0.7 بالمائة؛ بدعم من قطاعي المواد الأساسية والبنوك وسط تحسن السيولة مقارنة بـالجلسة السابقة.

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