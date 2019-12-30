تابعة لـ"بوان" تنهي الأعمال الإنشائية لمصنع "يوتك - الجزائر"

الرياض - مباشر: قالت شركة بوان إن شركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة، التابعة لها بنسبة 85.5 بالمائة، انتهت من الأعمال الإنشائية لمصنع مشروعها "يوتك - الجزائر".

وأضافت الشركة في بيان لـ"تداول " اليوم الاثنين أنه جاري العمل على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.

وتابعت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالبدء بالإنتاج التجاري للمصنع وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة في حينها، موضحة أنه لم ينتج عن هذا التأخير أي أثر مالي جوهري.

كانت الشركة قد أعلنت في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2014، عن قيام الشركة المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة (شركة تابعة لها مملوكة ملكية غير مباشرة بنسبة 85.5 بالمائة بتأسيس وإدارة شركة صناعية ذات مسؤولية محدودة في الجزائر، تحت مسمى يونايتد تكنولوجي إلكتريك كومباني (يوتك - الجزائر).

وأعلنت شركة بوان، اليوم الاثنين، عن توقعاتها بإتمام صفقة الاندماج بين اثنين من شركاتها التابعة خلال الربع الأول من العام 2020.

ترشيحات:

محللون: السوق السعودي يتجه لإنهاء العام بأداء إيجابي

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ30.4 مليار دولار خلال 11 شهراً

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 296 مليون ريال خلال نوفمبر

الاحتياطات الأجنبية للسعودية تقفز 10.9 مليار دولار خلال نوفمبر

موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع خلال نوفمبر على أساس شهري