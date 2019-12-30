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إنفوجرافيك.. أهم المعلومات حول مطار عرعر الجديد بالسعودية

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الرياض ـ مباشر: أعلنت هيئة الطيران المدني، بالسعودية، عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار عرعر الجديد.

وأوضحت الهيئة، أن المطار استقبل مساء أمس الأحد، أول رحلة قادمة إليه من مدينة الرياض، عبر الخطوط الجوية .

وكشفت الهيئة، عن أهم المعلومات حول مطار عرعر الجديد، من خلال الإنفوجرافيك التالي:

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