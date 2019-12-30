محللون: السوق السعودي يتجه لإنهاء العام بأداء إيجابي

مباشر: بدور الراعي: توقع عدد من المحللين أن يواصل سوق الأسهم السعودية "تداول" المحافظة على أدائه الإيجابي، أعلى مستويات 8400 نقطة، خلال الجلستين المتقبتين من العام 2019، مع استمرار تحسن مسستويات السيولة

وقال مهند عريقات كبير المحللين بشركة CFI لـ"مباشر" إن السوق السعودي يتجه لإنهاء العام الحالي على إرتفاع جديد يعتبر الإرتفاع السنوي الرابع له على التوالي حيث سجل إرتفاعاً حتى الأن بحدود 7.5 بالمائة مع تبقي جلستين فقط حتى نهاية العام الحالي.

وتابع عريقات إن مؤشر السوق السعودي يملك فرصة جيدة تسمح له بدأ تداولات العام الجديد 2020 بإيجابية في حال نجح بتجاوز المستويات السعرية القريبة من 8440 وخاصة إنها تمثل مقاومة متوسط أسعار آخر 200 جلسة وتمثل كذلك مقاومة إمتداد إتجاه هابط بدأ بمنتصف العام الحالي.

من جانبه قال عضو جمعية الاقتصاد السعودي سعد آل ثقفان إن السوق السعودي أغلق على ارتفاع اعلى من 8400 نقطة و بسيولة اعلى من متوسط السيولة ليوم الأحد التي كانت بقرابة 2 مليار ريال.

ولفت الثقفان الى أن السيولة كانت داخلة على ارامكو و شركات البتروكيماويات؛ و ذلك بعد الارتفاعات التي تشهدها اسواق النفط و الاسواق المالية العالمية و الهدنة التجارية و ايجابيات البريكست .

وقال بدر آل بدوي المحلل بأسواق المال لـ"مباشر" إن السوق شهد الجلسات الماضية ارتفاعات جيدة مع قرب اقفال العام 2019 ، مشيرا الى أن المؤشر اقترب من أعلى نقطة حققها في الربع الرابع.

وتوقع البدوي مواصلة الارتفاعات في الجلستين المقبلتين مستهدفاً مستويات الـ 8503 الى 8719 نقطة؛ مع توقعات بنمو أرباح البنوك وتحسن أرباح شركات البتروكيماويات.

وأغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة الأحد على ارتفاع بدعم من قطاعي المواد الأساسية والبنوك وسط تحسن بالسيولة بالمقارنة بتعاملات الجلسة السابقة (الخميس الماضي).

وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام- تاسي ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 8411.94 نقطة ليربح نحو 58.80 نقطة.

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