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"الباحة" تحصل على تخفيض مطالبات زكوية.. وتتوقع أثرا إيجابيا

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"الباحة" تحصل على تخفيض مطالبات زكوية.. وتتوقع أثرا إيجابيا "الباحة" تحصل على تخفيض مطالبات زكوية.. وتتوقع أثرا إيجابيا

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية، عن تلقيها، قرارا من لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية، باعتماد اللجنة تسوية الخلاف بشأن تقدير الزكاة عن فترات سابقة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على تخفيض المطالبات عن الفترة من 2000 م وحتى 2010 م من 16.85 مليون ريال، إلى 12.07 مليون ريال، بانخفاض قدره 4.78 مليون ريال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م للشركة.

وأكدت الشركة، أنها ستقوم بإعلان أية تطورات جوهرية مستقبلية بهذا الشأن في حينها.

وهبطت مصاريف الزكاة، بأرباح الشركة خلال الربع الثالث من عام 2019، نحو 44.5 بالمائة إلى 211.68 ألف ريال، مقابل 381.11 ألف ريال بالربع المماثل من العام 2018.

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