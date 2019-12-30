"بوان" تتوقع موعدا جديدا لإتمام صفقة اندماج شركتين تابعتين

الرياض- مباشر: قالت شركة بوان إنه من المتوقع إتمام صفقة الإندماج المشروطة بين اثنين من شركاتها التابعة في الربع الأول من العام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الإثنين، أن تأخر الصفقة يعود إلى التأخر في استيفاء بعض الشروط المسبقة.

وأوضحت الشركة أن نسبة الانجاز المحقق من تلك الصفقة بلغ 90 بالمائة.

وتابعت الشركة في البيان أنها لا تتوقع أن يكون لذلك أي أثر مالي سلبي على الشركة، مشيرة الى أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

كانت الشركة قد أعلنت في يونيو/ حزيران الماضي عن قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة؛ حيث كان من المتوقع إتمام صفقة الاندماج في الربع الرابع من العام 2019.

وأوضحت الشركة في بيان سابق لها ان الهدف من عملية الاندماج هو تحسين الأداء التشغيلي وتخفيض التكاليف، وتحقيق هيكل جديد يعزز أداء المجموعة.

وأوضحت "بوان" أن الشركتين هما المتحدة للمحولات الكهربائية المحدودة، المملوكة لها بنسبة 85.5 بالمائة، والمتحدة لتقنية المحطات والقواطع الكهربائية، والتي تمتلك "بوان" فيها نحو 85.5 بالمائة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة.

ووفقاً لبيان سابق لـ "بوان" تبلغ قيمة الصفقة 17 مليون ريال، تمثل صافي القيمة الدفترية لأصول الشركة المندمجة كما هي مبيّنة في القوائم المالية المدققة للشركة المندمجة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م.

وتحولت شركة بوان، للربحية بالربع الثالث من 2019، مقارنة بصافي خسائر للربع المماثل من 2018 ؛ حيث سجلت صافي ربح بلغ 3.26 مليون ريال، مقابل صافي خسائر بلغت 4.13 مليون ريال، للربع الثالث من العام الماضي.

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