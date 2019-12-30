إعلان شركة الرياض المالية عن وقوع حدث معين لصندوق الرياض ريت (افتتاح أولي لفندق أسكوت – كورنيش الخبر)

أعلنت الرياض المالية عن الافتتاح الأولي للمشروع الفندقي التابع لصندوق الرياض ريت – فندق أسكوت كورنيش الخبر - الذي يحتوي على شقق فندقية بالإضافة إلى نادي رياضي وقاعات اجتماعات ومرافق خدمية اخرى. سيضم فندق اسكوت كورنيش الخبر مطعم متكامل تحت العلامة التجارية المميزة والمشهورة "قهوة المندلون" والذي يستفيد من اطلالته على طريق الأمير تركي وكورنيش الخبر. ومن المزمع افتتاح وتشغيل هذا المرفق في النصف الثاني من عام 2020.

ويأتي التعاون مع شركة أسكوت العاليمة باعتبارها إحدى أكبر الشركات المشغلة للشقق الفندقية الفاخرة ليساعد هدف الصندوق المتمثّل في تحقيق عوائد دورية لملاكي الوحدات بصندوق الرياض ريت بالإضافة إلى إقامة وجهة رائدة في منطقه الكورنيش في مدينة الخبر. ومن المتوقع أن يستفيد فندق اسكوت كورنيش الخبر من موقعه المتميز والمركزي وقربه من عدد من الشركات والوجهات السياحية متضمنا مستشفى الدكتور سليمان الحبيب.