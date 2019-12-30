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بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

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بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019 بنك الرياض يعلن عن توزيعات الأرباح للنصف الثاني من 2019

الرياض- مباشر: أوصى مجلس ادارة بنك الرياض بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من العام 2019، بواقع 0.55 ريال (55 هللة) للسهم.

وأوضح البنك في بيان لـ"تداول" اليوم الإثنين، إن إجمالي التوزيعات المقترحة يبلغ 1.65 مليار ريال، يتم توزيعها على 3 مليارات سهم.

وأشار إلى أن أحقية الارباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2020م، والذي سيتم الاعلان عنها لاحقاً.

كما نوه إلى أنه سيتم تحديد موعد صرف الأرباح في وقت لاحق.

وقرر البنك توزيع أرباح نقدية بقيمة 1.560 مليون ريال عن النصف الاول من 2019، بواقع 0.52 ريال للسهم، ليبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في ديسمبر / كانون الأول 2019 نحو 3.210 مليار ريال بواقع 1.07 ريال للسهم.

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