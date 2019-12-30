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"التموين" توقع عقداً مع الخطوط السعودية بـ308 ملايين ريال

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"التموين" توقع عقداً مع الخطوط السعودية بـ308 ملايين ريال "التموين" توقع عقداً مع الخطوط السعودية بـ308 ملايين ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الخطوط للتموين، عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، لإنشاء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مدة العقد تمتد إلى 10 سنوات، بقيمة تقديرية تقارب 308 ملايين ريال.

وتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2020م.

وأشارت إلى أن العقد سيساهم في استدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

ونوهت الشركة إلى أن العقد مع طرف ذي علاقة، حيث إن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة.

وأعلنت الشركة، مؤخراً عن تجديد عقدها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية،  لمدة 10 سنوات، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 12 مليار ريال.

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