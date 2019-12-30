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اعلان شركة بوان عن آخر التطورات لـ قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ 19 يونيو 2019م

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اعلان شركة بوان عن آخر التطورات لـ قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ 19 يونيو 2019م اعلان شركة بوان عن آخر التطورات لـ قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ 19 يونيو 2019م
الحدث الذي سبق إعلانه قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ 19 يونيو 2019م تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1440-10-16 الموافق 2019-06-19 نسبة الانجاز المتحقق 90% التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث الربع الأول من العام 2020م اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً التأخر في استيفاء بعض الشروط المسبقة لصفقة الإندماج التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا يوجد معلومات اضافية إشارة إلى إعلان شركة بوان ("الشركة") المنشور على موقع تداول بتاريخ 16/10/1440هـ (الموافق 19/6/2019م) بخصوص قيام اثنتين من شركاتها التابعة بتوقيع اتفاقية اندماج مشروطة بتاريخ 19 يونيو 2019م، وحيث كان من المتوقع إتمام صفقة الاندماج في الربع الرابع من العام 2019م، تود أن تعلن الشركة للسادة المساهمين أنه وبسبب التأخر في استيفاء بعض الشروط المسبقة فمن المتوقع أن يتم إتمام صفقة الاندماج خلال الربع الأول من العام 2020م. ولا تتوقع الشركة أن يكون لذلك أي أثر مالي سلبي على الشركة.

وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.

مباشر (اقتصاد)

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