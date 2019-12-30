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يعلن بنك الرياض عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م

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يعلن بنك الرياض عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م يعلن بنك الرياض عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م
تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-05-03 الموافق 2019-12-29 اجمالي المبلغ الموزع 1,650,000,000 ريال سعودي عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 حصة السهم من التوزيع 0.55 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5.5 تاريخ الأحقية أحقية الارباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2020م، والذي سيتم الاعلان عنه لاحقاً. تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه في وقت لاحق معلومات اضافية هذا وقد سبق للبنك توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 1,560 مليون ريال سعودي عن النصف الاول من العام المالي 2019 للمساهمين المسجلين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي وافق يوم 21-11-1440هـ الموافق 24-07 -2019م بواقع 0.52 ريال سعودي للسهم الواحد وما يمثل 5.2% من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ مجموع صافي الأرباح الموزعة للمساهمين للسنة المالية المنتهية في 31-12-2019م مبلغ وقدره 3,210 مليون ريال سعودي، بواقع 1.07 ريال سعودي للسهم الواحد، وبما يعادل 10.7% من القيمة الاسمية للسهم.

على المساهمين الكرام (حاملي الشهادات) الذين ما يزالون يحتفظون بشهاداتهم ضرورة إيداعها في محافظهم الاستثمارية، ويهيب البنك مساهميه سرعة إيداع الشهادات التي بحوزتهم في المحافظ عن طريق تسليمها مناولة لشركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في مدينة الرياض هاتف (920001919) أو ارسالها بالبريد على العنوان التالي (6897) طريق الملك فهد ـ العليا ـ وحدة رقم 15 ـ الرياض 12211 ـ 3388 المملكة العربية مرفقة بصورة من بطاقة الهوية الوطنية ورقم المحفظة واسم البنك وذلك تمهيداً لإيداعها في محافظهم الاستثمارية لدى الشركات الاستثمارية أو زيارة الرابط :

(https://www.tadawul.com.sa/wps/portal/tadawul/services)

ولمزيد من المعلومات او للاستفسار ، يرجى التواصل عبر الهاتف رقم 0114013030 تحويلة رقم (2445) , (2499) او (2448) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني : Investor.relations@riyadbank.com

والله الموفق

مباشر (اقتصاد)

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