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تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة

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تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة تعلن شركة الخطوط السعودية للتموين عن إبرامها عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية لتصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة الخطوط للتموين عن إبرام عقد مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتاريخ 29-12-2019م لغرض تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، ولمدة عقدية تمتد الى عشر (10) سنوات وبقيمة عقدية تقديرية تقارب ثلاثمائة وثمانية مليون ريالاً سعودياً (308,000,000 ريال) وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية اعتباراً من الربع الأول من العام 2020م وسيساهم العقد المبرم في إستدامة أعمال الشركة وزيادة تدفقاتها النقدية وتعزيز مجموعة أعمالها مع المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

علماً بأن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تعد أحد كبار المساهمين بالشركة وطرف ذو علاقة.

تاريخ اعلان الترسية 1441-05-03 الموافق 2019-12-29 موضوع العقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة تاريخ توقيع العقد 1441-05-03 الموافق 2019-12-29 قيمة العقد قيمة عقدية تقديرية تقارب ثلاثمائة وثمانية مليون ريالاً سعودياً (308,000,000 ريال) تفاصيل العقد تصميم، بناء وتشغيل صالة الفرسان الداخلية بمطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد بجدة، ولمدة عقدية تمتد الى عشر (10) سنوات وبقيمة عقدية تقديرية تقارب ثلاثمائة وثمانية مليون ريالاً سعودياً (308,000,000 ريال). مده العقد (10) عشرة سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها الربع الأول من عام 2020م أطراف ذات علاقة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية

مباشر (اقتصاد)

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