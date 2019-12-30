اعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن آخر التطورات لـ خصوص تلقيها خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن اعتراض الشركة على الربط الزكوي للأعوام من 2000م حتى 2010م

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ 13 ذو القعدة 1439 هـ الموافق 26 يوليو 2018 م بخصوص تقديم الشركة ملفها الاستئنافي على قرار لجنة الاعتراض الزكوية الضريبية الأولى للجنة الاستئنافية الضريبية والمتعلق باعتراض الشركة على الربط الزكوي للأعوام من 2000 م حتى 2010 م للفروقات الزكوية وقدرها 16,849,347 ريال سعودي، واستلام الشركة يوم 12 ذو القعدة 1439هـ الموافق 25 يوليو 2018 م قرار اللجنة برفض الاستئناف المقدم من الشركة ضد قرار لجنة الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية الأولى والمصادقة على قرار اللجنة من وزارة المالية، ووفقاً للقرار قامت الشركة بتسجيل مصاريف زكاة استثنائية غير متكررة بمبلغ وقدره 16,849,347 ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2018 م، لذا يسر الشركة أن تعلن للسادة المساهمين أن الشركة تلقت ولله الحمد هذا اليوم الاحد 03 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 29 ديسمبر 2019 م قراراً من لجنة تسوية الخلافات الزكوية والضريبية يفيد باعتماد اللجنة تسوية الخلاف للفترة محل الخلاف للأعوام من 2000 م وحتى 2010 م على المبلغ المذكور وقدره 16,849,347 ريال سعودي ليصبح بعد التسوية مبلغ وقدره 12.068.069 ريال سعودي وذلك بانخفاض بمبلغ وقدره 4.781.278 ريال سعودي، هذا ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي على النتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 م للشركة بمشيئة الله. الحدث الذي سبق إعلانه خصوص تلقيها خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن اعتراض الشركة على الربط الزكوي للأعوام من 2000م حتى 2010م تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-11-23 الموافق 2019-07-26 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق معلومات اضافية هذا وستقوم الشركة بإعلان أي تطورات جوهرية مستقبلية إن وجدت في حينه.
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