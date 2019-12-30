اعلان شركة الباحة للإستثمار والتنمية عن آخر التطورات لـ خصوص تلقيها خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن اعتراض الشركة على الربط الزكوي للأعوام من 2000م حتى 2010م