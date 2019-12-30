أخبار عاجلة

اسأل مع دعاء | الحلقة الكاملة 30/12/2019 -
مغاربة يتظاهرون احتجاجا على اعتقال صحفي بتهمة ازدراء القضاء -
غضب في السعودية بعد أمر بإلقاء القبض على سيدة حامل في محافظة القريات -
احتفال محمد صلاح وعائلته بعيد الميلاد تثير جدلا بين محبيه -
مصارعة الجِمال في السعودية .. (إطرح القعّود وهو لك) -
نقل "كباش الكرنك" لميدان التحرير يثير ضجة في مصر -
ميديا أون | الإثنين 30 ديسمبر 2019 | الحلقة الكاملة -
هاني رضا يتحدث عن مواصفات اختيار البراعم لفريق تنس الطاولة -
عادل شومان يوضح أبرز القواعد التي يتم التعامل بها لإعداد ناشئي تنس الطاولة -
رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. CBC Egypt

من مصر | حلقة خاصة ومناقشة للمبادرات الرئاسية لدعم صحة المرأة وطلاب المدارس (حلقة كاملة)

Google+ Print
مواضيع متعلقة
انتظرونا في رأس السنة.. وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديد في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

انتظرونا في رأس السنة.. وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديد في "الستات مايعرفوش يكدبوا"

انتظرونا ليلة رأس السنة في الـ8 مساء وحلقة خاصة في اتس شو تايم على cbc

انتظرونا ليلة رأس السنة في الـ8 مساء وحلقة خاصة في اتس شو تايم على cbc

انتظرونا وكوكبة من ألمع نجوم الفن والغناء في احتفالات رأس السنة على cbc

انتظرونا وكوكبة من ألمع نجوم الفن والغناء في احتفالات رأس السنة على cbc

انتظرونا ليلة السنة في الـ 11 مساء وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديدة في "من مصر" علي cbc

انتظرونا ليلة السنة في الـ 11 مساء وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديدة في "من مصر" علي cbc