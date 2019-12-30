أخبار عاجلة

رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعة -
الأغلى في العالم.. هل سمعت عن جبن الحمير من قبل؟ -
أمير طعيمة لـ"مصراوي": "بنبسط بأفلام تامر حسني".. ويشرفني التعاون معه سينمائيًا -
أين يذهب المصريون في ليلة رأس السنة؟ -
سهم "تسلا" يهبط 4% مع توقعات سلبية -
حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو) -
استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال -
إسرائيل تقتطع مبالغ من ضرائب الفلسطينيين -
انتظرونا في رأس السنة.. وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديد في "الستات مايعرفوش يكدبوا" -
انتظرونا ليلة رأس السنة في الـ8 مساء وحلقة خاصة في اتس شو تايم على cbc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

مصدر امني : من ظهرا بمقطع فيديو خادش غادرا الاردن

Google+ Print
مصدر امني : من ظهرا بمقطع فيديو خادش غادرا الاردن مصدر امني : من ظهرا بمقطع فيديو خادش غادرا الاردن

جى بي سي نيوز  :- - قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان التحقيقات في الفيديو الذي جرى تداوله امس قادت لتحديد هوية الاشخاص الذين ظهروا خلاله وتبين انهم غادرا خارج البلاد .
نفى كذلك الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام المعلومات التي يتم تداولها ونسبها على انها صادرة عن مديرية الامن العام وتحوي معلومات كاذبة ومغلوطة حول ذلك الفيديو .

وتحذر مديرية الامن العام الاخوة المواطنين عدم تداول او نشر مثل تلك الفيديوهات لما يترتب عليها من مسؤولية قانونية واجتماعية واخلاقية ، اضافة الى ضرورة عدم نشر اية بيانات او معلومات كاذبة وغير صادرة عن الجهات الرسمية ودون التوثق منها .

واهابت المديرية بكل من يقوم بمشاهدة او تصوير اية مخالفة قانونية اللجوء على الفور الى اقرب مركز امني والابلاغ عنها وتسليمهم كل ما لديه حولها وعدم نشرها وتداولها تحت اي ظرف وترك التحقيق فيه للجهات المعنية لما يترتب على ذلك من مخالفات قانونية توجب الملاحقة والمساءلة القانونية.

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)

حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)

فيديو .. الظهراوي : طول عمر الرصيفة حيطها واطي

فيديو .. الظهراوي : طول عمر الرصيفة حيطها واطي

فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة

فيديو : ابو السيد يروي قصة اردني فقير توفي لعدم وجود سرير بعلم وزير الصحة

فيديو .. الدميسي : "الاردني بطل يقدر يشتري علبة لبن "

فيديو .. الدميسي : "الاردني بطل يقدر يشتري علبة لبن "