بالاسماء : تعيينات وترفيعات المجلس القضائي الشرعي الاردني

جى بي سي نيوز :- قرر المجلس القضائي الشرعي، تعيين قضاة شرعيين ومدعين عامين شرعيين في مختلف المحاكم الشرعية في المملكة، اعتبار من 31 الشهر الحالي.

وتاليا الاسماء :

تعيين فضيلة الشيخ عبد الفتاح عبد الكريم أحمد العناني قاضي محكمة عمان الشرعية - القضايا، مدّعيا عامّا شرعيا لدى النيابة العامة الشرعية، وتعيين فضيلة الشيخ محمود زعل عبد خلف الحراسيس قاضي محكمة الرصيفة الشرعية مدعيا عاما شرعيا لمحكمة الرصيفة الشرعية.

كما قرر المجلس تعيين فضيلة الشيخ مصطفى رباح مصطفى يونس الكاتب في محكمة الزرقاء الشرعية - القضايا، قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية - القضايا بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ عبد السلام فايز عيسى المحاسنه الكاتب في محكمة الكرك الشرعية، قاضياً شرعياً في محكمة عي الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ عبد السلام مصطفى حسين الزيود الكاتب في محكمة الهاشمية الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة المفرق الشرعية - التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

وتعيين فضيلة الشيخ سعد تيسير خليل الزواهره الكاتب في محكمة عمان الشرعية - التوثيقات، قاضياً شرعياً في محكمة اربد الشرعية - التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ الطيب خالد رضوان الوريكات الكاتب في محكمة صويلح الشرعية، قاضياً شرعياً في محكمة السلط الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ أشرف أحمد عبد المحسن الخلايلة الكاتب في محكمة الرصيفة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة صبحا الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

وتعيين فضيلة الشيخ كامل علي حسين سالم الكاتب في محكمة المفرق الشرعية - التوثيقات قاضياً شرعياً في محكمة الرويشد الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ سيف محمد عبد العزيز الكايد الكاتب في محكمة عمان الشرعية - القضايا قاضياً شرعياً في محكمة الزرقاء الشرعية - التوثيقات بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ سامي عبد النبي سليم النجادا الكاتب في محكمة مادبا الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة ذيبان الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

وتعيين فضيلة الشيخ رائد محمد حسن ربابعة الكاتب في محكمة الكورة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة عجلون الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ أيمن عبد الكريم حسين بني يونس الكاتب في محكمة الكورة الشرعية قاضياً شرعياً في محكمة بني كنانة الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة، وتعيين فضيلة الشيخ عيسى محمد فالح البدور الكاتب في محكمة بني عبيد الشرعي قاضيا شرعياً في محكمة الكورة الشرعية بأدنى مربوط الدرجة السادسة.

كما قرر المجلس القضائي الشرعي ترفيع التالية أسماءهم، اعتبارا من 31 من شهر كانون الأول الجاري، وهم:

فضيلة الشيخ فتحي احمد نمر منصور القاضي في محكمة استئناف القدس الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا.

فضيلة الشيخ د. ماهر نعيم حسن سرور القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة العليا ونقله عضوا في المحكمة العليا الشرعية .

فضيلة الشيخ د. سليمان سالم سلامه الحمادين المدعي العام الاول لدى محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ مامون "احمد امين" علي المصري المدعي العام الاول لدى محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ صالح سلامه مصطفى الصمادي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ زياد عبد المجيد عبد الله العربيات مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ د. جهاد احمد مجلي القضاه مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ د. وديع عبد المعطي سعود ابداح القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ علي ابراهيم مصطفى عبابنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ محمد هاشم محمد عزام القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ د. زياد سامي جدعان الحجاج مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ خليل محمد عياد السكر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ محمود يوسف محمود جرادات القاضي في محكمة العقبة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ فخري محمد سالم الطراونه القاضي في محكمة استئناف معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ عاصم عبد الرحيم محمد عكور القاضي في محكمة استئناف اربد الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ د. ياد محمد الابراهيم الخطايبه القاضي في محكمة عمان الشرعية التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الاولى.

فضيلة الشيخ د. مناور عبد ربه رجا العلاوين القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ د. محمد هاشم عبد الرحمن يونس القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ د. احمد عبد الهادي محمود اعمر القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ د. جمال علي ابراهيم التميمي القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ رياض قاسم محمد دويري القاضي في محكمة اربد الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ د.طايل سليمان خليل الرحامنه القاضي في محكمة صويلح الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ غالب كريم مفلح السمارنه القاضي في محكمة استئناف عمان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ د. قاسم محمد محمد بني بكر المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ د. صهيب عبد الله بشير الشخانبه مفتش المحاكم الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثانية.

فضيلة الشيخ احمد علي عيد الجراح القاضي في محكمة الكورة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ عبد العزيز عوده محمد الحويطات القاضي في محكمة العقبة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ محمد عطا الله احمد البطوش القاضي في محكمة المزار الجنوبي الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ د.عمر حسن موسى ابوقريق المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ د.حسن محمد مفلح العلوان القاضي في محكمة السلط الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ ابراهيم علي سليم ابو عذيه القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ مجدي كمال عبد المجيد بلوط القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التنفيذ الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ محمد مسلم جريد القراله القاضي في محكمة الطفيلة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ معتز عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني القاضي في محكمة ماحص الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

35_ترفيع فضيلة الشيخ علال محمود مصطفى عطاطره القاضي في محكمة اربد الشرعية /القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

36_ترفيع فضيلة الشيخ فيصل محمود احمد الخريسات القاضي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة

ترفيع فضيلة الشيخ فادي خليل احمد العوايشه القاضي في مديرية الاصلاح والوساطة والتوفيق الاسري الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

ترفيع فضيلة الشيخ جميل فهد نوران الجبور القاضي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/التنفيذ الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ رافت محمد عبد الله المبيضين القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية/ التركات الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ حسني عوده سعود القرارعه المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ محمد محمود نادي عبيدات القاضي في محكمة عمان الشرعية/ التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ سليمان علي محمد النسور القاضي في محكمة وادي السير الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ خطاب اسماعيل فلاح عربيات القاضي في محكمة الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ فتحي مفلح صالح الصقر القاضي في محكمة الشونة الشمالية الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ فراس يوسف احمد العنانبه القاضي في محكمة عجلون الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ موفق علي السيد الشياب القاضي في محكمة جرش الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ د. وليد عبد الله عايف الخوالده مساعد النائب العام الشرعي الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ د. محمد خير" ابراهيم يوسف درادكه القاضي في محكمة اربد الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الثالثة.

فضيلة الشيخ مراد احمد " محمد علي " الكاساني القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ د. عدنان توفيق احمد المساعفة القاضي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية /التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ حذيفه عبد الله ابراهيم المجالى القاضي في محكمة عين الباشا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ د. همام ذياب عبد الكريم عقل القاضي في محكمة عمان الشرعية/التركات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ د. شفيق عبيد الله نزال الحيصة القاضي في محكمة وادي السير الشرعية /القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ عامر اعقيل حسين الغوادرة القاضي في محكمة جرش الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ رامي احمد محمد حجازي القاضي في محكمة اربد الشرعية/التنفيذ الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ عليان محمد عليان الغانم القاضي في محكمة مادبا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ عطا سالم سعد ابو الغنم القاضي في محكمة عمان الجنوبية الشرعية/التنفيذ الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ "محمد رسول "بشير فهيم زيد الكيلاني القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ محمد جميل مطيع المواجدة القاضي في محكمة عمان الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ يونس حسين محمد العويدات القاضي في محكمة المفرق الشرعية التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ باسم مشهور احمد العقيل المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ خالد يوسف عبد الرحمن الشرمان القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية/ التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ محمود عادل محمود الصالحي القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ اسامه سالم احمد جوارنة المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ عبد الله ادهم ارتيمان الدمانية القاضي في محكمة عمان الشرعية/ القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ محمد ضاحي محمد ابوهلاله القاضي في محكمة معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ احمد يعقوب محمود خوالده القاضي في محكمة الزرقاء الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ د. محمد احمد علي اطريق القاضي في محكمة وادي السير الشرعية/القضايا الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ هيثم سليمان عارف الشيحان القاضي في محكمة مادبا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ عماد محمد عبد الرزاق ابو زيد القاضي في محكمة سحاب الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ نايف احمد بخيت الخلايلة القاضي في محكمة الرصيفة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ رائد احمد عبد الحميد العظمات القاضي في محكمة عجلون الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ شاهر احمد محمد غرايبة القاضي في محكمة اربد الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الرابعة.

فضيلة الشيخ اسامه عدنان محمد البطوش القاضي في محكمة معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ فراس خلف فالح الحنيطي القاضي في محكمة المفرق الشرعية/التوثيقات الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ محمد مصطفى ابراهيم سرندح القاضي في محكمة القدس الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ فادي محمد مصطفى الصمادي القاضي في محكمة جرش الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ حمزه عبد الكريم حسين الزيود المدعي العام الشرعي لدى النيابة العامة الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ سعد عباس سليمان البدور القاضي في محكمة البتراء الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ د. طارق محمد عسود ابو تايه القاضي في محكمة معان الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.

فضيلة الشيخ حلمي محمد فالح السلامين القاضي في محكمة بصيرا الشرعية الى ادنى مربوط الدرجة الخامسة.