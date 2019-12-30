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رابط :التربية ترفع 16 ألفا و900 معلم ومعلمة

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رابط :التربية ترفع 16 ألفا و900 معلم ومعلمة رابط :التربية ترفع 16 ألفا و900 معلم ومعلمة
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جي بي سي نيوز :-  أعلنت وزارة التربية التعليم ترفيع (16903) معلماً ومعلمة من الفئتين الأولى والثانية ولجميع الدرجات، منهم (11168) ترفيعاً وجوبياً و (5735) ترفيعاً جوازياً، وترفيع (356) معلماً ومعلمة إلى لدرجة الخاصة، ابتداءً من 31/12/2019 وفق أسس الترفيعات المعتمدة لهذا العام بموجب نظام الخدمة المدنية.

 وهنأ الدكتور النعيمي المعلمين والمعلمات الذين شملتهم قوائم الترفيعات، متمنياً لهم مزيداً من العطاء والتقدم.

 

ونشرت الوزرة أسماء المعلمين والمعلمات الذين شملتهم الترفيعات على موقعها الإلكتروني  إضافة إلى تعميمها على مديريات التربية والتعليم كافة.

 

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جي بي سي نيوز

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