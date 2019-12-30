انخفاض انتاج لحوم الدجاج في الاردن عام 2019

جى بي سي نيوز :- اصدرت دائرة الاحصاءات العامة تقريرها الربعي حول انتاج مزارع الدجاج و الابقار خلال الربع الثالث من العام الحالي.

واشار التقرير إلى انخفاض إنتاج لحوم الدجاج من 8ر75 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2018 إلى0ر60 ألف طن خلال الفترة نفسها من عام 2019، بانخفاض نسبته 8ر20 بالمئة ، وفق بترا .

وبينت النتائج أن كمية بيض المائدة المنتج انخفضت من 1ر270 مليون بيضة خلال الربع الثالث من عام 2018 إلى 6ر217 مليون بيضة خلال الربع الثالث من عام 2019 بانخفاض نسبته 4ر19 بالمئة.

وفيما يتعلق بإنتاج حليب الأبقار المنتج في مزارع الابقار المنظمة، أظهرت النتائج ارتفاعاً بنسبة 8ر10 بالمئة خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، وبلغ الإنتاج 7ر72 ألف طن خلال الربع الثالث من عام 2019 مقارنة مع 6ر65 ألف طن خلال الربع الثالث من العام الماضي.