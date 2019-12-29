بعد زلزال إيران.. بيان حكومي بشأن مستويات الإشعاع في السعودية

الرياض – مباشر: أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، أن شبكة الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر لم ترصد أي تغيرات حتى تاريخه في المستويات الإشعاعية داخل المملكة.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إنها تتابع الأوضاع البيئية إثر الزلزال الذي ضرب إيران، يوم الجمعة الماضي، في منطقة تقع على بعد أقل من 50 كلم من محطة بوشهر النووية في جنوب غرب البلاد وبلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر وصُنف بأنه متوسط، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وبينت الهيئة أنها تعمل ضمن تطوير جوانب الاستعداد الوطني للطوارئ الإشعاعية والنووية، على مضاعفة عدد محطات الرصد الإشعاعي البيئي والإنذار المبكر حتى تبلغ أكثر من 140 محطة، إلى جانب تحليل مستوى الجاهزية للمواجهة في حالة تفعيل خطة الاستجابة الوطنية للطوارئ الإشعاعية والنووية للجهات الحكومية الأعضاء في تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية.

وذكرت الهيئة أنها تعمل أيضا على تطوير غرفة للطوارئ الإشعاعية مزودة بتقنيات محاكاة الظروف الإقليمية لانتقال السحابة الإشعاعية، التي تساندها مقومات الذكاء الصناعي للإسهام في سرعة اتخاذ القرارات في حالة وقوع الحوادث النووية.

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