الزرقاء : بسبب شك زوجها بسلوكها ... شاب يقتل شقيقته

جي بي سي نيوز :- قضت محكمة الجنايات الكبرى في حكمها القابل للتمييز بالاعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل شقيقته في الزرقاء بعد تجريمه بجناية القتل العمد وخفضت هيئة المحكمة العقوبة الصادرة بحقه بسبب اسقاط الحق الشخصي عن المتهم وشموله بقرار العفو الصادر في 2018 ، مما تعتبره هيئة المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية ليصبح الحكم وضعه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة (7) سنوات .

وفي تفاصيل الحادثة التي تعود الى 2017 : اقدم المتهم على إطلاق 5 عيارات نارية على المجني عليها ، مما ادى الى وفاتها على الفور ، وذلك على خلفية عودة المجني عليها من بيت زوجها بسبب شكه بسلوكها .