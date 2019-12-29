تغيران متباينان بحصص كبار ملاك السوق السعودي

الرياض - مباشر: شهد سوق المال السعودي "تداول" تغيرين متباينين، في حصص كبار الملاك ممن يملكون 5 في المئة فأكثر من أسهم الشركات المدرجة خلال تسوية تعاملات جلسة الأربعاء الموافق 25 ديسمبر / كانون الأول الجاري.

وجاء التغير بزيادة الحصص من نصيب الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، فيما كان التغير بخفض الحصص من نصيب صندوق دراية ريت.

وجاءت التغيرات على النحو التالي:

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