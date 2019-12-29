أعياد الميلاد تعيد فتح بعض الطرق في لبنان

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام"، الثلاثاء، أن المتظاهرين أعادوا فتح طريقي تعلبايا وسعد نايل، اللتين كانتا آخر طريقين مقطوعتين في البقاع، بمناسبة الأعياد، وبهذا تصبح جميع الطرقات في البقاع سالكة.

وكانت العاصمة اللبنانية قد شهدت احتجاجات وقطع طرقات رفضا لتعيين دياب، ليلة الثلاثاء

وبحسب الوكالة الرسمية في لبنان، فقد قطع محتجون طريق فردان بمستوعبات النفايات، كما أشعلوا الإطارات أمام مسجد عبد الناصر، مع استمرار قطعهم أوتوستراد كورنيش المزرعة باتجاه البربير، بحضور القوى الأمنية.