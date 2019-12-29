النظام يتقدم بـ5 قرى جديدة بإدلب.. ومقتل ضباط بقوات الأسد

جي بي سي نيوز :- سيطرت قوات النظام السوري، الأربعاء، على خمس قرى في إدلب داخل منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وارتفع بذلك عدد القرى التي سيطر عليها النظام وحلفاؤه إلى 40، منذ بدء هجوم بري في 20 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد أسابيع من قصف جوي.

وأفاد شهود بأن قوات النظام وحلفاءه سيطروا منذ مساء الثلاثاء على قرى العامودية، وصهيان، وبابولين، وكقرباسين، وتقانة جنوبي مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، إلى جانب جسر حيش الذي يستخدمه النازحون للفرار من المنطقة.

ويقع جسر حيش كذلك بالقرب من قرية معرة حطاط الذي يستخدمه الجيش التركي كمركز دعم لوجستي.

قتلى من النظام



,نعت مصادر موالية عددا من القتلى في صفوف قوات النظام السوري بينهم ضباط برتب عالية، وذلك بعد مقتلهم في المعارك الدائرة على جبهات إدلب شمالي سوريا.

وقالت صفحات على "فيسبوك" منها "أخبار مصياف" الأربعاء، إن الضابط العقيد علي عدنان داؤود، والنقيب كنار فيصل جمول، قتلا في معارك إدلب خلال اليومين الماضيين.

وأضافت الصفحات أن بين القتلى الذين سقطوا، كلًا من القائد الميداني محمود عليشة عدرا، من "الفرقة 25 مهام خاصة"، ومحمد جاسم السليمان، ونبيل مصطفى سليمان، وباسم غسان محمود، و أربعة مقاتلين من "الفرقة 25"، وهم عبد المحسن عبد الكريم العلي، ومحمود عماد الدين مسلماني، ومحسن عبد المعطي حمودة، وابراهيم عمر سالوخة.

وتحدثت الصفحات عن إصابة كل من الضابطين برتبة ملازم، توفيق خليل إبراهيم، وأحمد معين فاضل، والقائد الميداني في "قوات النمر"، محسن إدريس أبو علي، وذلك أيضا في المعارك الجارية في إدلب.



وتشهد محاور ريفي إدلب الجنوبي والشرقي معارك محتدمة، في هجوم تشنه قوات النظام بدعم روسي على مناطق فصائل "الفتح المبين" العاملة في إدلب، بهدف السيطرة على مدينة معرة النعمان والوصول إلى الطريق الدولي "M5".

وكانت صفحات موالية نعت الأحد الماضي، نحو 24 عنصرا بينهم ضباط قتلوا على جبهات إدلب.

وسقط أكثر من 225 قتيلا مدنيا بينهم 73 طفلا في قصف النظام وحلفائه على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا منذ مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، فيما بلغ مجموع النازحين في الفترة ذاتها 215 ألف مدني، بحسب جمعية "منسقوا الاستجابة المدنية في الشمال السوري".

وقتل أكثر من 1500 مدني جراء هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، منذ 17 أيلول/ سبتمبر 2018.

وكالات