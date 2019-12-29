السعودية.. سيارات الأجرة تستقبل رواد المطارات بوجه جديد

الرياض – مباشر: يستعد المسافرون إلى المملكة العربية السعودية، لخوض تجربة جديدة مع سيارات الأجرة، التي سيجدونها في انتظارهم أمام جميع المطارات السعودية، تكتسي باللون الأخضر، ومُزودة بخدمات إلكترونية حديثة.

الهيئة العامة للنقل السعودي، كشفت الستار عن مشروعها الجديد، المُتمثل في تطوير سيارات الأجرة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد.

تتيح سيارة الأجرة الجديدة خاصية السداد الإلكتروني، وترتبط بتقنيات التتبع الحديثة، مع اتصالها بالخرائط، فضلا عن إضفاء هُوية موحدة باللون الأخضر، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المقرر أن تبدأ سيارات الأجرة الجديدة بالظهور في مطارات المملكة، على أن يستمر التغيير تدريجياً ليشمل سيارات الأجرة بجميع أنحاء المملكة.

وفقا للوكالة الرسمية السعودية، فإن الهيئة العامة للنقل بدأت بتنفيذ برنامج تدريبي موجّه لسائقي الأجرة في مناطق المملكة كافة بالتزامن، ويشمل المطارات الرئيسية، ويتكون من دورات تدريبية متخصصة تركز على تطوير مهارات السائقين بما يخدم السائح والزائر، ويرفع مستوى الكفاءة المهنية للسائقين في جانب التعامل مع العملاء، وإثراء تجربة زوار المملكة بشكل عام.

نائب رئيس الهيئة العامة للنقل لقطاع النقل البري، فواز السهلي، يقول: "إن البرنامج شهد حضورًا مكثفًا وتفاعلًا من قبل شركات الأجرة، حيث استفاد منه أكثر من 10 آلاف سائق مركبة أجرة حتى الآن".

ويتابع السهلي: "حرصا على تحقيق الفائدة بشكل أشمل أتاحت الهيئة الدورات بثلاث لغات مختلفة هي العربية والإنجليزية والأوردو، وذلك لتسهيل وصول المعلومة لأكبر شريحة من العاملين في هذا النشاط".

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