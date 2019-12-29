إنفوجراف.. البيتكوين تقفز 100% في 2019 رغم القيود

مباشر - سالي إسماعيل: في تحول مفاجئ، نجحت البيتكوين في حصد مكاسب بنحو 100 بالمائة خلال عام 2019 بعد أن اعتقد كثيرون أن 2018 كتب نهاية فقاعة الأصول المشفرة.

واتخذت العملات الإلكترونية اتجاهاً صاعداً في العام الحالي بقيادة البيتكوين منذ بدايته لتصل من مستوى يقل قليلاً عن 4 آلاف دولار إلى ذروة هذا العام عند مستوى قريب من 13 ألف دولار في منتصف 2019 قبل أن تعاود الهبوط مجدداً لنطاق يتراوح بين 7 إلى 8 آلاف دولار.

ويأتي أداء السوق الرقمي في العام الحالي رغم تشديد الرقابة التنظيمية على منصات تداول تلك الأصول إضافة إلى الحديث عن العملة الرقمية لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "ليبرا" وغيرها.