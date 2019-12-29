هيئة المنافسة تُقر اندماج سابك لتنمية المحتوى المحلي وشركة جي.إي.بي.شميد

الرياض- مباشر: قررت الهيئة العامة للمنافسة بالسعودية، اليوم الأحد، عدم الممانعة من إتمام عملية التركز الاقتصادي (الاندماج) بين شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي وشركة جي إي بي شميد جي إم بي اتش.

جاء ذلك في تغريدة للهيئة بموقع التواصل- تويتر، ولم تذكر المزيد من التفاصيل.

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، عن إنشاء شركة سابك للاستثمار وتنمية المحتوى المحلي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، لتكون أول صندوق استثماري مستقل يعمل على تمكين الفرص الاستثمارية الصناعية من خلال الشراكة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ وذلك تحت مظلة مبادرة (سابك) الوطنية "نساند".

وتسعى "سابك" لتنمية المحتوى المحلي ووقعت مذكرة تفاهم الأسبوع الماضي مع شركة أكوا باور، السعودية؛ بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

ويقصد بالتركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ عنه نقل كلي أو جزئي لملكية أو حقوق انتفاع من ممتلكات أو حقوق أو أسهم أو حصص أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى.

وذلك من شأنه أن يمكّن منشأة أو مجموعة منشآت من الهيمنة بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منشأة أو مجموعة منشآت أخرى عن طريق الاندماج أو الاستحواذ أو التملك أو الجمع بين إدارتين أو أكثر بإدارة مشتركة أو أية وسيلة تؤدي إلى تملك حصة من السوق تبلغ (40 بالمائة) من المعروض الكلي لسلعة ما في السوق).

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