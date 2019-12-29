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الطيران السعودي يعلن بدء التشغيل التجريبي لمطار "عرعر" الجديد

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الطيران السعودي يعلن بدء التشغيل التجريبي لمطار "عرعر" الجديد الطيران السعودي يعلن بدء التشغيل التجريبي لمطار "عرعر" الجديد

 

الرياض – مباشر: أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية ، عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار "عرعر" الجديد.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، عبر حسابها على "تويتر"، إن المطار يستقبل مساء اليوم الأحد، أول رحلة له، قادمة من مدينة الرياض، عبر الخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت الهيئة أن المرحلة الحالية من التشغيل يتم فيها استقبال عدد من الرحلات بشكل تدريجي، على أن يتم خلال الأسابيع المقبلة إضافة المزيد من الوجهات للصالة الجديدة من الرياض وجدة عبر "الخطوط السعودية" والدمام عبر طيران "ناس".

الجدير بالذكر أن "عرعر" هي مدينة حدودية سعودية، تقع في منطقة الحدود الشمالية للمملكة ،محاذية لمدينة النخيب الحدودية العراقية، وتبعد عن الحدود الأردنية 390 كم، وتعتبر مدينة المركز الإداري والتجاري لمنطقة الحدود الشمالية، وتبعد عن مدينة الرياض 1100 كيلو متر تقريبًا.

 

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