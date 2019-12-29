تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ30.4 مليار دولار خلال 11 شهرا

الرياض – السيد جمال: تراجعت تحويلات الوافدين بالمملكة العربية السعودية خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2019 بنحو 8.9 بالمائة على أساس سنوي، تعادل 11.15 مليار ريال (2.97 مليار دولار).

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بلغ إجمالي تحويلات الأجانب بالمملكة 113.97 مليار ريال (30.39 مليار دولار) في الأشهر الـ 11 الأولى من العام الجاري، مقابل تحويلات بلغت قيمتها 125.12 مليار ريال (33.37 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2018.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، ارتفعت تحويلات الوافدين بالسعودية هامشياً بـ 0.14 بالمائة؛ إلى 9.91 مليار ريال (2.64 مليار دولار)، مقارنة بـ 9.89 مليار ريال (2.63 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وتراجعت تحويلات الوافدين بالمملكة بنسبة 10.2 بالمائة على أساس شهري؛ مقارنة بتحويلات شهر أكتوبر/ تشرين الأول والبالغة 11.04 مليار ريال (2.94 مليار دولار).

تحويلات السعوديين

وسجلت تحويلات السعوديين تراجعا نسبته 4.7 بالمائة خلال الـ 11 شهرا الأولى من عام 2019 على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 2.6 مليار ريال (694 مليون دولار)، وفقا لحسابات "مباشر".

وبلغ إجمالي تحويلات السعوديين 53.14 مليار ريال (14.17 مليار دولار) خلال عام 2019 وحتى نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، مقارنة بـ 55.74 مليار ريال (14.86 مليار دولار) في الفترة المماثلة من 2018.

وقفزت تحويلات السعوديين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الحالي بنسبة 23.8 بالمائة؛ إلى 5.95مليار ريال (1.59 مليار دولار)، مقارنة بـ 4.81 مليار ريال (1.28 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام الماضي.

وزادت التحويلات 14.8 بالمائة خلال نوفمبر/ ترين الثاني من 2019 على أساس شهري، مقارنة بقيمتها البالغة 5.19 مليار ريال (1.38 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، سجلت تحويلات الوافدين بالمملكة انخفاضا خلال الـ 10 أشهر الأولى من عام 2019 بنسبة 9.7 بالمائة على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 11.17 مليار ريال (2.98 مليار دولار).

ووفقا لإحصائية لـ"مباشر"، بلغ إجمالي تحويلات الأجانب بالمملكة 104.06 مليار ريال (27.75 مليار دولار) في الأشهر الـ 10 الأولى من العام الحالي، مقارنة بـ 115.22 مليار ريال (30.73 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2018.

ترشيحات:

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يرتفع 296 مليون ريال خلال نوفمبر

الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تقفز 10.9 مليار دولار خلال نوفمبر

موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع خلال نوفمبر على أساس شهري

فيديوجراف..أبرز القرارات السارة للسعوديين في 2019

حصاد 2019.. قرارات فاصلة لصالح السعوديين و"أهلاً بالعالم" في المملكة

حصاد 2019.. قطاع الترفيه صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالمياَ

تقرير: توقعات بارتفاع الاستهلاك والإيرادات غير النفطية بالسعودية خلال 2020

الإسكان السعودية: توثيق 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري

توضيح من العمل السعودية بشأن إلغاء توطين بعض المهن