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رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعة
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:22 مساءً
الأغلى في العالم.. هل سمعت عن جبن الحمير من قبل؟
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:19 مساءً
أمير طعيمة لـ"مصراوي": "بنبسط بأفلام تامر حسني".. ويشرفني التعاون معه سينمائيًا
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:19 مساءً
أين يذهب المصريون في ليلة رأس السنة؟
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:19 مساءً
سهم "تسلا" يهبط 4% مع توقعات سلبية
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:16 مساءً
حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو)
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:16 مساءً
استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:16 مساءً
إسرائيل تقتطع مبالغ من ضرائب الفلسطينيين
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:14 مساءً
انتظرونا في رأس السنة.. وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديد في "الستات مايعرفوش يكدبوا"
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الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:13 مساءً
انتظرونا ليلة رأس السنة في الـ8 مساء وحلقة خاصة في اتس شو تايم على cbc
-
الاثنين 30 ديسمبر 2019 06:13 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
أكلة بيتى طريقة عمل الفراخ المقرمشة كاروت كيك
مصر
Al Nahar TV
الأحد 29 ديسمبر 2019 05:46 مساءً
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