الأسواق العالمية تستقبل العام الجديد بترقب 6أحداث اقتصادية هذا الأسبوع

مباشر - سالي إسماعيل: يشهد الأسبوع الحالي نهاية تداولات عام 2019 وبداية تداولات عام 2020، وسط ترقب المستثمرين العديد من التطورات الاقتصادية والتجارية.

ورغم تخلل الأسبوع الجاري عطلة رسمية، إلا أنه سيتم إعلان بيانات اقتصادية هامة إضافة إلى مبيعات السيارات في السوق الأمريكي ومحضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي.

النشاط الاقتصادي

تعلن الولايات المتحدة يوم الإثنين بيانات مؤشر مديري المشتريات في شيكاغو، على أن تفصح الصين عن أداء القطاع الصناعي والخدمي يوم الثلاثاء.

أما مؤشر كاسيان الصناعي في الصين فيتم إعلانه يوم الخميس مع إصدار بيانات النشاط الصناعي في ألمانيا وإسبانيا وفرنسيا وإيطاليا ومنطقة اليورو ككل وكذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

ويعلن معهد الإمدادات الأمريكي عن بيانات النشاط الصناعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة.

عطلة رسمية

تغلق الأسواق العالمية أبوابها أمام المستثمرين يوم الأربعاء القادم في عطلة رسمية احتفالاً برأس السنة.

ومن المقرر أن تبدأ البورصات العالمية وغيرها من أسواق التداول تعاملات العام الجديد يوم الخميس التالي.

مبيعات السيارات الأمريكية

يشهد يوم الجمعة إعلان حجم مبيعات شركات السيارات العالمية في السوق الأمريكي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مصحوباً بالأرقام الفصلية عن الربع الأخير.

كما من المقرر أن يتم الإعلان عن حجم المبيعات عن إجمالي عام 2019.

وكان شهر نوفمبر/تشرين الثاني شاهداً على صعود ملحوظ في مبيعات شركات المركبات العالمية داخل سوق الولايات المتحدة.

محضر الفيدرالي

يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير يوم الجمعة المقبل.

ويُولي المستثمرون أهمية خاصة إلى التطورات التي قد تطرأ على محضر الاجتماع بالنظر إلى مستجدات التجارة التي حدثت مؤخراً.

وكان المركزي الأمريكي قرر تثبيت معدل الفائدة في اجتماعه الأخير مع التأكيد على عدم تحريك الفائدة في العام المقبل قبل زيادتها في عام 2021.

التضخم في تركيا

من المخطط أن تعلن تركيا، بيانات التضخم في البلاد عن شهر ديسمبر/كانون الأول يوم الجمعة المقبل.

ويتوقع البنك الاستثماري "آي.إن.جي" أن يرتفع معدل التضخم في تركيا خلال ديسمبر/كانون الأول إلى 11.5 بالمائة على أساس سنوي وأن يسجل 0.4 بالمائة على أساس سنوي.

وترجع هذه التوقعات بشكل أساسي إلى الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة مع زيادة تكاليف المواصلات.

الصفقة التجارية

ينتظر المستثمرون إعلان تفاصيل بشأن توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسبوع الماضي أن الصفقة التجارية جاهزة للتوقيع لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أن توقيع الاتفاق التجاري من المحتمل أن يكون في بداية العام الجديد.