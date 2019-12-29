البنك "العربي" يوصي بتوزيعات نقدية عن النصف الثاني لـ2019

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني (العربي) بالتمرير، اليوم الأحد، للجمعية العامة غير العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019.

وبلغ إجمالي المبالغ المقرر توزيعه، وفقا لبيان للبنك على "تداول"، 750 مليون ريال، سيتم توزيعها لـ 1.5 مليار سهم، بواقع 0.5 ريال بعد خصم الزكاة، بنسبة توزيع 5 بالمائة من القيمة الاسمية للسهم.

وقال البنك، إن أحقية التوزيعات لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك، والمسجلين لدى شركة مركز الإيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الأول من عام 2020.

وأضاف "العربي"، أنه تم توزيع 750 مليون ريال عن النصف الأول من عام 2019؛ ليصبح إجمالي الأرباح التي تم توزيعها وسيتم توزيعها عن العام المالي 2019 نحو 1.5 مليار ريال، بواقع ريال للسهم الواحد، تمثل 10 بالمائة من قيمته الاسمية بعد خصم الزكاة.

وقفزت أرباح البنك "العربي" بنسبة 17.05 بالمائة خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2019؛ إلى 2.51 مليار ريال، مقارنة بـ 2.14 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأنهى سهم "العربي" تعاملات اليوم على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، بانخفاض نسبته 1.25 بالمائة، لمستوى 27.65 ريالا.

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