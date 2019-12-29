موجودات مؤسسة النقد السعودية ترتفع خلال نوفمبر على أساس شهري

الرياض ـ مباشر: تراجعت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" نحو 0.24 بالمائة، خلال شهر نوفمبر / تشرين الثاني 2019، مقارنة بالشهر المماثل من 2018.

وفقا للتقرير الشهري لـ"ساما"، اليوم الأحد، تراجعت الموجودات إلى نحو 1.92 تريليون ريال (511.87 مليارات دولار)، مقابل 1.93 تريليون ريال (513.12 مليارات دولار).

وعلى أساس شهري، ارتفعت موجودات "ساما" نحو 2.2 بالمائة خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مقارنة بمستويات شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2019، والتي بلغت 1.88 تريليون ريال.

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