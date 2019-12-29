الاحتياطيات الأجنبية للسعودية تقفز 10.9 مليار دولار خلال نوفمبر

الرياض – السيد جمال: سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنحو 2.2 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 على أساس شهري، بزيادة قيمتها 81 مليار ريال (10.88 مليار دولار).

وقفزت الأصول، وفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إلى 1.876 تريليون ريال (500.15 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.835 تريليون ريال (489.33 مليار دولار).

ودعم ارتفاع الأصول الاحتياطية للسعودية خلال نوفمبر/ تشرين الثاني على أساس شهري، نمو النقد الأجنبي والودائع بالخارج بقيمة 36.95 مليار ريال (9.85 مليار دولار)؛ لتبلغ 659.12 مليار ريال (175.77 مليار دولار)، مقارنة بـ 622.17 مليار ريال (165.91 مليار دولار) خلال أكتوبر/ تشرين الأول.

وزادت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية في الخارج إلى 1.175 تريليون ريال (313.36 مليار دولار)، مقابل 1.171 تريليون ريال (312.18 مليار دولار) في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

وعلى أساس سنوي، سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة تراجعا بنحو 0.8 بالمائة خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وتراجع إجمالي الأصول الاحتياطية مقارنة بقيمتها في الشهر المماثل من عام 2018 والبالغة 1.891 تريليون ريال (504.37 مليار دولار).

وخلال الشهر السابق، تراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بنسبة 3.04 بالمائة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول على أساس سنوي، بانخفاض قيمته 57.48 مليار ريال (15.33 مليار دولار).

وهبطت أصول المملكة الاحتياطية الأجنبية إلى 1.835 تريليون ريال (489.27 مليار دولار) خلال الشهر السابق، مقارنة بـ 1.892 تريليون ريال (504.59 مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2018.

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