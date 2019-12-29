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"عطاء" تحدد موعد اجتماع الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح

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"عطاء" تحدد موعد اجتماع الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح "عطاء" تحدد موعد اجتماع الجمعية العامة لمناقشة توزيعات الأرباح

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة عطاء التعليمية، عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الاثنين 20 يناير / كانون الثاني 2020، لمناقشة عدد من الموضوعات.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الأحد أن جدول أعمال الجمعية العامة، يتضمن التصويت على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو / تموز 2019.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، في وقتت سابق، بتوزيع أرباح نقدية قيمتها 40 مليون ريال، بواقع ريال واحد للسهم، عن السنة المالية المنتهية في يوليو / تموز الماضي.

وبينت الشركة أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية.

كما نوهت إلى أنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح في وقت لاحق.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع تقرير مجلس الإدارة، وتقرير مراجع الحسابات، والقوائم المالية للشركة عن السنة الماضية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

كما تناقش الجمعية تعديل عدد من المواد بالنظام الأساس، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وتراجعت الأرباح السنوية للشركة نحو 5.87 بالمائة، إلى 82.75 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت نحو 87.9 مليون ريال بالعام السابق.

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