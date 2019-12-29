رئاسة أمن الدولة بالسعودية تكشف تفاصيل إحباط عملية إرهابية بالدمام

الرياض – مباشر: كشفت رئاسة أمن الدولة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن تفاصيل إحباط عملية إرهابية بالدمام.

وقالت رئاسة أمن الدولة، في بيان لها، إنه العملة الأمنية أسفرت عن مقتل عنصرين مطلوبين أمنيا؛ رفضا تسليم نفسيهما إثر مواجهتهما في منطقة شارع الملك سعود بمدينة الدمام يوم الأربعاء الماضي، وتم القبض على عنصر ثالث.

وأضافت الرئاسة، في بيانها، أن تفاصيل العملية ترجع إلى توافر لدى الجهة المختصة بالرئاسة ما يشير إلى وجود ترتيبات لتنفيذ عملية إرهابية وشيكة، تستخدم فيها العناصر الإرهابية المكلفة بالعملية مركبة يقومون على تجهيزها بالمتفجرات.

وأكد رئاسة أمن الدولة، أن الجهود تمكنت من رصد وجود المركبة يقودها اثنان من العناصر الإرهابية في الدمام، وعند مطالبتهما بتسليم نفسيهما بادرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن والتحصن بأحد المباني، مما تطلب التعامل معهما بما يقتضيه الموقف لتحييد خطرهما ما نتج عنه مقتلهما.

وبحسب البيان، يدعى المطلوبين أمنيا أحمـد عبدالله سعيد سويد، وعبدالله حسين سعيد آل نمر، كما أسفرت العملية الأمنية عن إلقاء القبض على عنصر ثالث تقتضي مصلحة التحقيقات في الوقت الحالي عدم الإفصاح عن اسمه.

وأوضحت رئاسة أمن الدولة، أنها ضبطت مادة عجينية تزن 5 كيلو جرامات داخل السيارة المعدة للعملية، أشارت نتائج الفحوص الفنية الأولية لتلك المادة أن مكونها من مادة (RDX) شديدة الانفجار، بالإضافة إلى ضبط سلاح رشاش ومسدسين وذخيرة حية ومبلغ مالي.

وشددت رئاسة أمن الدولة، على استمرارها في متابعة وتعقب العناصر الإجرامية الذين مازالوا مستمرين في غيهم، ويسعون للنيل من أمن واستقرار الوطن ومواطنيه والمقيمين فيه استجابة لإملاءات من جهات خارجية عدوه.

ترشيحات:

الإسكان السعودية: توثيق 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري

فيديوجراف..أبرز القرارات السارة للسعوديين في 2019

تقرير: توقعات بارتفاع الاستهلاك والإيرادات غير النفطية بالسعودية خلال 2020

حصاد 2019.. قرارات فاصلة لصالح السعوديين و"أهلاً بالعالم" في المملكة

توضيح من العمل السعودية بشأن إلغاء توطين بعض المهن

"العمل" السعودية تبدأ توطين قطاع الإيواء السياحي

وزير: البيئة والمياه السعودية تدرس إنشاء ألف سد جديد

التجارة السعودية تُقر تعديل إجراءات تراخيص الاستيراد.. والتنفيذ بعد شهر

الملك سلمان يُقر مقترحات لزيادة كفاءة استهلاك الوقود بالقطاع الحكومي