"كيمانول" تعتزم إيقاف مصنعين لأعمال الصيانة الدورية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن اعتزامها إيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد، لمدة 23 يوماً لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه سيتم إيقاف المصنعين اعتباراً من 12 يناير/ كانون الثاني، وحتى 4 فبراير / شباط من العام 2020م.

وأشارت إلى أن عمليات الصيانة المجدولة تهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمصنعين واعتماديتهما.

وأكدت الشركة، أنها ستقوم لاحقاً بالإعلان عن عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما نوهت إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير أعمال بقية مصانع الشركة.

وبينت أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م.

وأعلنت الشركة، في بداية مارس / آذار الماضي، عن الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد، وإعادة تشغيلهما.

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