أخبار عاجلة

رئيس جامعة جنوب الوادي يعلق على قرار الجامعة بمنع دخول الطلاب بشعر طويل أو بنطلونات مقطعة -
الأغلى في العالم.. هل سمعت عن جبن الحمير من قبل؟ -
أمير طعيمة لـ"مصراوي": "بنبسط بأفلام تامر حسني".. ويشرفني التعاون معه سينمائيًا -
أين يذهب المصريون في ليلة رأس السنة؟ -
سهم "تسلا" يهبط 4% مع توقعات سلبية -
حصاد 2019 .. قرارات سعودية هامة لجذب السياح والمستثمرين (فيديو) -
استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال -
إسرائيل تقتطع مبالغ من ضرائب الفلسطينيين -
انتظرونا في رأس السنة.. وحلقة خاصة بمناسبة احتفالات السنة الجديد في "الستات مايعرفوش يكدبوا" -
انتظرونا ليلة رأس السنة في الـ8 مساء وحلقة خاصة في اتس شو تايم على cbc -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"كيمانول" تعتزم إيقاف مصنعين لأعمال الصيانة الدورية

Google+ Print
"كيمانول" تعتزم إيقاف مصنعين لأعمال الصيانة الدورية "كيمانول" تعتزم إيقاف مصنعين لأعمال الصيانة الدورية

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن اعتزامها إيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد، لمدة 23 يوماً لتنفيذ أعمال الصيانة الدورية.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه سيتم إيقاف المصنعين اعتباراً من 12 يناير/ كانون الثاني، وحتى 4 فبراير / شباط من العام 2020م.

وأشارت إلى أن عمليات الصيانة المجدولة تهدف إلى الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمصنعين واعتماديتهما.

وأكدت الشركة، أنها ستقوم لاحقاً بالإعلان عن عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الانتهاء من أعمال الصيانة.

كما نوهت إلى أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير أعمال بقية مصانع الشركة.

وبينت أن الأثر المالي لهذا التوقف سيظهر في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م.

وأعلنت الشركة، في بداية مارس / آذار الماضي، عن الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثاني ميثايل الفورماميد، وإعادة تشغيلهما.

ترشيحات:

أسعار البيع تتحول بـ"كيمانول" للخسارة بالربع الثالث

"كيمانول" توقع مذكرة مع فارسال الأمريكية لإنشاء مصنع جديد

حصاد 2019.. قطاع الترفيه صناعة اقتصادية تُعزز مكانة السعودية عالمياَ

الصناعي السعودي يطلق المرحلة الأولى من "تمويل الاستحواذ"

تقرير: تدفقات إضافية بـ3.8 مليار ريال بإدراج أرامكو للمؤشرات العالمية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 متاحف بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

استكمال إنشاء 4 فنادق بالسعودية بتكلفة تتجاوز 224 مليون ريال

"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

"زين السعودية" تنهي اتفاقية بيع وإعادة تأجير أبراج الاتصالات

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"

هيئة السوق السعودية توافق على زيادة رأسمال "ولاء للتأمين"