المراعي تُحدد الأثر المالي لقرار رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف

الرياض - مباشر: قالت شركة "المراعي"، إنها بصدد مرحلة التقييم الشامل للأثر المالي لما تضمنه قرار رفع الدعم بصورة كاملة عن مدخلات الأعلاف واقتصاره على الأعلاف الخضراء.

وأضافت الشركة بحسب بيان نشر على "تداول" اليوم الأحد، أن هذا القرار يأتي إشارة الى قرار وزير البيئة والمياه والزراعة رقم (1441/1/291035) بتاريخ 21 ديسمبر 2019.

وأوضحت الشركة إنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الشأن.

يذكر أن أن مجلس الوزراء السعودي وجه خلال العام 2016، بالتدرج في رفع الدعم عن مدخلات الأعلاف بما فيها الشعير.

وقررت الدولة توجيه الدعم إلى المنتجات النهائية، ما يشير إلى ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة 20 بالمائة – 40 بالمائة.

وكشفت البيانات المالية للشركة خلال الربع الثالث من 2019، انخفاض صافي الأرباح 8.47 بالمائة، إلى 581.2 مليون ريال، مقابل نحو 635 مليون ريال بالربع الثالث من العام الماضي.

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