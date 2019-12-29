سوق الأسهم السعودية يرتفع 0.7% وسط تحسن السيولة

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، تعاملات جلسة يوم الأحد على ارتفاع بدعم من قطاعي المواد الأساسية والبنوك وسط تحسن بالسيولة بالمقارنة بتعاملات الجلسة السابقة (الخميس الماضي).

وبنهاية التعاملات سجل المؤشر العام- تاسي ارتفاعاً بنسبة 0.7 بالمائة إلى مستوى 8411.94 نقطة ليربح نحو 58.80 نقطة.

وشهدت التداولات اليوم ارتفاعاً ملحوظاً بالمقارنة بجلسة الخميس، وبلغت أحجام التداول 190.67 مليون سهم مقابل 155.85 مليون سهم بقيمة تداولات بلغت 4.35 مليار ريال مقارنة بـ3.48 مليار ريال في الجلسة السابقة.

وارتفع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.14 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.36 بالمائة، والطاقة بنسبة 0.17 بالمائة.

وفي المقابل تراجع وحيداً قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.18 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات سهم الأبحاث والتسويق بنسبة 9.92 بالمائة، وتلاه سهم لازوردي بنسبة 9.66 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم أسمنت ام القرى بنسبة 8.63 بالمائة.

وفي المقابل تصدر سهم متلايف التراجعات بنسبة 5.13 بالمائة، والتأمين العربية بنسبة 2.12 بالمائة، بي سي آي بنسبة 2.03 بالمائة.

وبحسب الأسهم الأنشط في أحجام وقيمة التداولات تصدر القائمة سهم أرامكو بنحو 18.980 مليون سهم وبقيمة 673.995 مليون ريال.

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