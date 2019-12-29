يعلن البنك العربي الوطني عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019

بند توضيح مقدمة يعلن البنك العربي الوطني عن توصية مجلس الادارة المتخذ بالتمرير بتاريخ 29/12/2019م للجمعية العامة غير العادية للبنك باعتماد توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م تاريخ قرار مجلس إدارة الشركة 1441-05-03 الموافق 2019-12-29 اجمالي المبلغ الموزع 750,000,000 ريال عدد الأسهم المستحقة للأرباح 1,500,000,000 سهم حصة السهم من التوزيع 0.50 ريال بعد خصم الزكاة نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية (%) % 5 تاريخ الأحقية لمساهمي البنك المالكين الاسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمسجلين لدى شركة مركز الايداع الاوراق المالية ( تداول ) بنهاية ثاني يوم تداول من تاريخ انعقاد الجمعية المزمع عقدها خلال الربع الاول من عام 2020م تاريخ التوزيع سيتم الاعلان عنه لاحقا معلومات اضافية وذلك بالإضافة الى ما تم توزيعه وقدره ( 750 مليون ريال ) عن النصف الاول من عام 2019م وبذلك يصبح اجمالي الارباح التي تم توزيعها وسيتم توزيعها عن العام المالي 2019م هو ( 1500 ) مليون ريال بواقع ( 1 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل 10 % من قيمة السهم الاسمية بعد خصم الزكاة

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