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إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (اعلان تذكيري)

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إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (اعلان تذكيري) إعلان مجموعة أنعام الدولية القابضة عن آخر مهلة لانعقاد الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة (اعلان تذكيري)
بند توضيح مقدمة بالاشارة الى اعلان الشركة بتاريخ 25/11/2019م بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 50% فاكثر من رأس المال ، واعلان الشركة بتاريخ 26/11/2019م عن توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر المتراكمة ، واعلان الشركة بتاريخ 10/12/2019 الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة . تود الشركة التوضيح أنه في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتى تنتهي بتاريخ 8 يناير 2020م) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات. تاريخ إعلان بلوغ الخسائر المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال على موقع السوق المالية (تداول) 1441-03-28 الموافق 2019-11-25 تاريخ إعلان توصية مجلس الادارة حيال معالجة الخسائر على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-03-29 الموافق 2019-11-26 تاريخ إعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1441-04-13 الموافق 2019-12-10 عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر إصدار قرار في الموضوع في حال عدم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المشار إليها خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر (والتي تنتهي بتاريخ 08/01/2020) أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع؛ فستُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام بحسب ما ورد في المادة 150 من نظام الشركات. الاكتتاب في كل زيادة رأس المـال خلال 90 يوماً مـن صـدور قـرار الجمعيـة لا ينطبق التصويت على بنود الجمعية تود الشركة الإشارة إلى ضرورة حضور المساهمين للجمعية العامة غير العادية أو التصويت الآلي على بنود الجمعية؛ وذلك تجنباً لانقضاء مهلة انعقاد الجمعية .

مباشر (اقتصاد)

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