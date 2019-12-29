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تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد

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تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن إجراءات الصيانة الدورية لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد
تفاصيل الإعلان تعلن شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول) عن عزمها القيام بإيقاف مجدول لمصنعي الميثانول وثنائي ميثيل الفورماميد لمدة 23 يوماً اعتباراً من 12 يناير 2020م وحتى 4 فبراير 2020م وذلك للقيام بأعمال الصيانة الدورية المجدولة بغرض الحفاظ على الكفاءة التشغيلية للمصنعين واعتماديتهما. وستقوم الشركة لاحقاً بالإعلان عن عودة التشغيل التجاري لكلا المصنعين عند الانتهاء من أعمال الصيانة المذكورة أعلاه، علماً بأن هذا الإجراء لن يؤثر على سير أعمال بقية مصانع الشركة. وسيظهر الأثر المالي لهذا التوقف في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020م

والله الموفق ،،،

مباشر (اقتصاد)

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