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الإسكان السعودية: توثيق 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري

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الإسكان السعودية: توثيق 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري الإسكان السعودية: توثيق 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري

الرياض – مباشر: كشف برنامج "إيجار" التابع لوزارة الإسكان عن توثيق نحو 570 ألف عقد إيجار سكني وتجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

وأضاف "إيجار"، وفقاً لبيان لوزارة الإسكان، أن المعدل اليومي لتوثيق العقود في الشبكة خلال الفترة الماضية بلغ 1727 عقدَ إيجار، ومعدل 52 ألف عقد شهري.

وأعلن البرنامج مواصلته للجولات الرقابية على منشآت الوساطة العقارية والتي بلغت أكثر من 48 ألف جولة من إطلاق البرنامج، منها 32.2 ألف جولة خلال عام 2019.

وأوضح برنامج "إيجار،" أن هذا التزايد في أعداد العقود الموثّقة عبر الشبكة يعكس تزايد الاهتمام والإقبال على الخدمات المتنوعة التي يوفرها البرنامج، وما يتيحه من حماية لأطراف العملية الإيجارية من مؤجر ومستأجر ووسيط عقاري.

وتوقع "إيجار"، تزايد أعداد العقود الموثقة خلال الفترة المقبلة، وذلك بما يسهم في تنظيم العملية الإيجارية وحفظ حقوق أطرافها، عبر تسجيل الالتزامات المتبادلة بين الوسيط العقاري والمؤجر والمستأجر، وتيسير إتمامها في أي وقت ومن أي مكان وخلال أقل من 8 دقائق، وبالتالي الوصول إلى توازن في الأسعار.

وتابع: إلى جانب توفير الخدمات التي من شأنها تسهيل العملية الإيجارية، من أهمها السداد الإلكتروني وتنوع فترات السداد، إذ يستفيد من خدمة السداد الشهري 30 بالمائة من إجمالي العقود الموثقة في إيجار.

ويعد عقد "إيجار" الموحد سنداً تنفيذياً لدى الجهات القضائية عبر منظومة إلكترونية بالكامل بين نظام التنفيذ بوزارة العدل وشبكة إيجار دون الحاجة للمراجعة من قبل طالب التنفيذ، وذلك للمساهمة في زيادة ثقة المتعاملين في قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوقهم.

ونوه "إيجار" إلى حرصه المستمر على رفع الوعي بالبرنامج وما يقدمه من خدمات عدة، مشيراً إلى أن الجولات تضمنت ضبط العديد من المخالفات التي تنوعت ما بين تجاوز عمولة السعي وتسجيل عقود خارج الشبكة أو مزاولة نشاط تأجير الوحدات دون وجود سجل تجاري.

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