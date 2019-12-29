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"الأبحاث والتسويق" يعاود الارتفاع.. بأعلى مكاسب منذ مايو الماضي

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"الأبحاث والتسويق" يعاود الارتفاع.. بأعلى مكاسب منذ مايو الماضي "الأبحاث والتسويق" يعاود الارتفاع.. بأعلى مكاسب منذ مايو الماضي

الرياض ـ مباشر: شهد سهم المجموعة للأبحاث والتسويق ارتفاعاً ملحوظاً، خلال جلسة اليوم الأحد، ليعاود ارتفاعه بعد جلستين من التراجع، مسجلاً أعلى مكاسبه منذ مايو/أيَّار الماضي.

وقفز السهم 9.78 بالمائة، بحلول الساعة 01.45 بتوقيت السعودية، وهي أعلى مكاسب للسهم منذ جلسة 5 مايو/أيَّار 2019، صعد بها إلى مستوى 79.60 ريال.

وبلغت كمية التداول على السهم حتى هذه اللحظات 777.27 ألف سهم بلغت قيمتها نحو 60 مليون ريال من خلال 2.07 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق باللون الأخضر في هذه الأثناء بارتفاع نسبته 0.76 بالمائة، مضيفاً 63 نقطة إلى رصيده ليصل إلى مستوى 8,416.23 نقطة.

وقفزت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من 2019، بنسبة 85.8 بالمائة، إلى 69.5 مليون ريال مقابل 37.4 مليون ريال للربع الثالث من عام 2018.

ويتركز نشاط المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، بصورة أساسية في عدة مجالات تشمل النشر، ومبيعات الإعلام، والإعلان والطباعة والتوزيع، ولدى المجموعة مراكز للنشر والطباعة والتوزيع في 7 بلدان رئيسية.

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